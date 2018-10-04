В Сербии отменили состояние полной боевой готовности

Президент Сербии Александар Вучич приказал отменить состояние полной боевой готовности, введенное из-за кризиса в Косово, сообщает минобороны страны.

«Президент Сербии и верховный главнокомандующий Вооруженных сил Сербии Александар Вучич рано утром, в соответствии со своими полномочиями в рамках закона об обороне, отдал приказ министру обороны Александару Вулину и начальнику Генерального штаба ВС Сербии генерал-подполковнику Милану Мойсиловичу об отмене состояния боевой готовности для сил немедленного и быстрого реагирования», – передает сообщение минобороны ТАСС.

В то же время, по данным ведомства, армия остается во взаимодействии со всеми структурами безопасности. Ситуация остается на контроле, военные готовы в любой момент защитить страну.

Как писала газета ВЗГЛЯД, утром 29 сентября силы безопасности Косово (РОСУ) в количестве 60 человек с автоматическим оружием въехали в сербские общины на севере края, куда они не имеют права заходить по брюссельским соглашениям. Албанцы остановились у берега водохранилища Газиводе возле стратегического объекта, одноименной гидроэлектростанции, и захватили здание Центра экологии и туризма.

После этого глава Косово Хашим Змей Тачи 15 минут катался на катере возле плотины. Части албанского спецназа находились на территории Северного Косово примерно 14 часов. Никто не пострадал.

Москва заявляла, что вторжение спецназа Косово является провокацией, нацеленной на запугивание косовских сербов и оказание давления на Сербию.