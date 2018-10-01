Шойгу рассказал об отпуске с сибирскими староверами

Президент Русского географического общества, министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что ему нравится проводить отпуск не на пляже, а с сибирскими староверами на границе с Монголией.

Он заявил, что приезжает в тайгу за «свободой от телефона и телевизора, от городского шума, от общения со всеми». Шойгу сказал, что в тайге «чувствуешь настоящую жизнь, без примесей», пишет «Неизвестная Сибирь».

По его словам, некоторые предпочитают «греться на морском пляже», но сам Шойгу лучше «поедет к староверам – в самый дальний угол», чтобы «сплавляться по рекам, охотиться и рыбачить, лепить пельмени и ловить хариуса».

Также министр рассказал об интересе к рисованию, который пробудился у него «еще в полевых лагерях экспедиций, в детстве».

Шойгу отметил, что у «человека есть и внутренняя жизнь», тут-то и «нужен карандаш».

«Это такая отдушина, которая не требует дополнительных сил. Ты рисуешь, потому что тебя просто тянет к листу бумаги, потому что этим живешь», – сказал он, добавив, что рисует, «когда появляется свободная минута».

«Приятно сделать что-то в единственном экземпляре»,– заявил он.

Шойгу не считает это «большим искусством». Он рассказал, что иногда рисует перед заседанием правительства, а потом дарит рисунки «давнему другу Сергею Лаврову или Эльвире Набиуллиной, у которой уже скопилась приличная коллекция». Набиуллина даже «собрала их и напечатала альбом» в двух экземплярах, один из которых подарила на день рождения самому Шойгу, а другой оставила себе.

Напомним, Шойгу пристрастил к отдыху на тувинских реках и главу российского государства Владимира Путина.