Эксперт объяснил отличия новой миграционной стратегии от предыдущей

«Самое главное отличие новой концепции миграционной политики – документ стал гораздо более прагматичным и ориентированным на решение реальных проблем», – сказал газете ВЗГЛЯД социолог Иосиф Дискин. Прежде всего в документе, подписанном президентом, есть отклик на проблему о которой много говорили: об упрощенном механизме получения гражданства нашими соотечественниками.

«Это была давняя проблема, много говорили о том, что это важно», – отмечает председатель комиссии Общественной палаты России по гармонизации межнациональных и межрегиональных отношений, социолог Иосиф Дискин. Он напомнил слова президента Владимира Путина, сообщившего о том, что 800 тыс. въехали по программе поддержки соотечественников.

Напомним, что в среду президент, выступая на Всемирном конгрессе соотечественников, сообщил, что подписал указ, утверждающий Концепцию государственной миграционной политики России на 2019–2025 годы. Текст нового документа опубликован на сайте президента.

«Стало больше понимания, какие мигранты нам нужны, – отметил Дискин. – Упрощен порядок для мигрантов, имеющих высокую квалификацию, окончивших российские вузы, имеющих работу и т. д.». Кроме того, в концепции лучше отрегулирована проблема получения квот для регионов на мигрантов.

«Это была тоже проблема. Регионы брали впрок, не очень отчитываясь за то, находят ли люди себе работу», – говорит Дискин. Важная часть концепции касается адаптации мигрантов.

«Конечно, еще предстоит принять соответствующий закон, но уже в концепции вопрос необходимости адаптации мигрантов, изучения русского языка, знания правовых норм зафиксирован яснее и последовательнее», – отметил он.

Дискин также обратил внимание на то, что вопросы получения гражданства мигрантами оказались лучше прописаны. Это, по его мнению, стало результатом того, что исчезли межведомственные проблемы, когда миграцией занималось отдельное ведомство, а решение проблем, связанных с миграцией, падало на МВД. «Когда все это оказалось внутри одного ведомства, междведомственные согласования оказались гораздо проще, – подчеркнул он. – Примером этого была дискуссия на Совете по межнациональным отношениям в Ханты-Мансийске, когда представитель крымских татар в совете начал говорить о том, что не до конца урегулированы вопросы получения гражданства тех, кто приехал до 2014 года в Крым».

«Реакция президента показательна: он точно знал, к кому обращаться, – к члену совета, директору управления по проблемам миграции МВД. И ответ был замечательный: общие проблемы решены, теперь необходимо выехать в Крым и разбираться с каждым случаем отдельно, – отметил Дискин. – Я убежден, что если бы это было по-прежнему, то в условиях сложных межведомственных взаимодействий миграционной службы и МВД это бы было похоронено. А так это решается внутри одного ведомства. Одной ведомственной перегородкой стало меньше».