Столкновение пассажирского парома с краном в Барселоне попало на видео

Пассажирский паром в порту Барселону столкнулся с краном, падение крана спровоцировало пожар; момент столкновения засняли на видео.

Паром врезался в причальную стенку, где стояли несколько кранов. Один из них рухнул на причал, на видео заметна вспышка при столкновении крана с поверхностью, после которой вспыхнул пожар. Люди успели покинуть причал до того, как на него упал кран, сообщает Sky News.

Пострадавших нет.

В качестве возможной причины инцидента упоминается в том числе сильный ветер.