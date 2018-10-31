Московских полицейских обвинили в организации лошадиных «боев без правил»

Сотрудники конной полиции в Москве устраивают бои без правил между своими лошадьми, утверждает инструктор по конному спорту Наталья Пчельникова.

«Развлечения сводились к тому, чтобы взять двух конфликтующих темпераментных лошадей, пустить в леваду и наслаждаться боем. А объяснить на следующий день ранения было легко, ведь животные сами себя могли покалечить – упасть, там, или завалиться. Так развлекались и персонал, и сами кавалеристы», – рассказала Пчельникова изданию Daily Storm.

У самого инструктора есть две лошади, ранее служивших в органах внутренних дел. Конь по имени Грант показался сотрудникам органов жестоким и озлобленным, после чего подвергся избиениям, пояснила Пчельникова.

В дальнейшем животное перестали брать на службу и отправили на «бои без правил».

Из-за этого у коня появились серьезные проблемы со здоровьем, он перестал выдерживать нагрузки, начали болеть ноги и сердце.

Женщина утверждает, что пыталась изъять Гранта на протяжении 10 лет. К тому времени у животного, по словам Пчельниковой, начались обмороки и он практически не мог ходить из-за разорванных сухожилий.