Глава поселения под Тверью пожаловался на «слишком нежных» жителей

Жители села Пушкино в Калининском районе Тверской области потребовали отремонтировать грунтовую дорогу, проблема которой не решается уже в течение нескольких лет; глава администрации Верхневолжского сельского поселения Владимир Деревианка заявил в ответ, что люди стали «какие-то нежные».

В прошлом году администрация Верхневолжского сельского поселения сообщала, что дорога участвует в областной программе ремонта, обещала сделать подсыпку этой дороги, но работы так и не проведены. После этого жители села обратились в прокуратуру Калининского района, которая направила иск к администрации, сообщает портал «Афанасий бизнес».

Суд также поддержал сторону жителей, потребовал привести дорогу в надлежащий вид. Решение пока не исполнено. Жители села утверждают, что из-за состояния дороги к ним могут не приехать экстренные службы, при этом в селе находятся участки, выделенные многодетным семьям.

Деревианка отвергает претензии в свой адрес.

«В середине сентября проходил грейдер, потом я выезжал туда для проверки. Две машины щебня мы высыпали», – рассказал Деревианка, заявив, что после этого по этой дороге можно ехать со скоростью 60 км/ч.

«Хочу сказать, что у нас жители стали какие-то нежные. Перед своим участком можно тоже что-то сделать полезное. При мне, когда привозили щебень, один дедушка сказал, что сам около себя все разровняет лопатой. А у остальных с тем, чтобы что-то сделать общее, плохо», – заявил он.

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