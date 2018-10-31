Во ФСИН рассказали о толстеющем Сенцове

За три недели осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов набрал около 10 килограммов и почти вернулся к первоначальному весу, сообщил замдиректора ФСИН Валерий Максименко.

«В настоящее время состояние здоровья осужденного Сенцова удовлетворительное. Он четко следует рекомендациям врачей, что положительно влияет на его реабилитацию. За прошедшие три недели Сенцов набрал около 10 килограммов и почти вернулся к своему первоначальному весу», – цитирует Максименко РИА «Новости».

По его словам, Сенцов ест обычную пищу с учетом рекомендаций врачей.

Максименко также отметил, что Сенцов вернулся к активной творческой жизни, и сейчас он пишет несколько книг и пьесу. В своих произведениях он затронет тему семейных отношений.

«Несомненно, тема, выбранная Олегом Сенцовым, весьма актуальна, так как затрагивает жизненные моменты каждого человека. Олег Сенцов поддерживает активные творческие контакты с деятелями искусства, обсуждая с ними вопросы возможности постановки своей пьесы», – уточнил он.

На прошлой неделе Европейский парламент решил вручить Олегу Сенцову премию «За свободу мысли» имени Сахарова за 2018 год.

В середине октября сестра Сенцова Наталия Каплан рассказывала, что ее брат попал в реанимацию в результате пятимесячной голодовки. Ранее Сенцов прекратил длившуюся 145 дней голодовку, объяснив решение угрозой принудительного кормления.