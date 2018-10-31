Роскосмос подтвердил дату отправки экипажа на МКС

Первый после аварии на «Союзе» запуск пилотируемого корабля на МКС запланирован на 3 декабря, подтвердил исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым программам Сергей Крикалев.

«Следующий экипаж планируется немножко раньше [...] сейчас промышленность делает значительные усилия для того, чтобы сдвинуть запуск корабля на третье число (декабря), и посадка ожидается где-то в районе 20 декабря», – цитирует РИА «Новости» выступление Крикалева на торжестве в честь 55-летия Института медико-биологических проблем РАН.

Крикалев также сообщил, что грузовой корабль «Прогресс МС-10» отправится к МКС 16 ноября, передает ТАСС.

По его словам, запуск должен был стартовать 30 октября, но «из-за дополнительных исследований, которые потребовалось провести с ракетой-носителем, и регламентных работ запуск перенесли на 16 ноября».

Она напомнил, что до пилотируемого запуска должно пройти три беспилотных. Один, с космодрома Плесецк, уже прошел 25 октября, еще один пройдет с космодрома Куру в ноябре.

Ранее на Байконуре неофициально сообщали, что пилотируемые корабли на МКС снова начнут летать 3 декабря, после этого в течение 17 дней экипаж Международной космической станции будет состоять из пяти человек.

Сообщалось, что Роскосмосу предложат три сценария продолжения программы МКС на ближайшие месяцы, каждый из которых подразумевает прибытие на МКС нового экипажа в начале декабря.

Первый после аварии ракеты-носителя «Союз-ФГ», произошедшей 11 октября, пуск состоялся 25 октября с космодрома Плесецк. Ракета-носитель «Союз-2.1б» вывела на расчетную орбиту космический аппарат в интересах Минобороны России.