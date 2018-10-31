На конкурс «Мой первый бизнес» подали заявки более 200 тыс. школьников

Больше 200 тыс. заявок на участие в конкурсе для школьников «Мой первый бизнес» поступило за месяц с начала регистрации, сообщили в пресс-службе автономной некоммерческой организации (АНО) «Россия – страна возможностей».

Регистрация на конкурс началась 1 октября. Подать заявку могут учащиеся 5-11 классов на сайте проекта до 10 декабря, передает ТАСС.

«С начала регистрации мы получили более 200 тыс. заявок от школьников. На сегодняшний день больше всего людей зарегистрировалось по следующим направлениям конкурса: «Сделай своими руками», «Свой видеоблог» и «Интернет-продажи», – сообщил заместитель руководителя АНО «Россия – страна возможностей» Владислав Даванков.

Руководитель проекта «Мой первый бизнес» Ярослав Самылин сказал, что наибольший интерес к конкурсу на данный момент проявляют жители Москвы, Санкт-Петербурга, Свердловской области и Татарстана.

Победители конкурса получат денежные призы: 100 грантов на обучение в РЭУ им. Плеханова, 20 IPhone XS, 20 MacBook, 10 игровых приставок PS4, 1000 портативных колонок, 70 путевок в образовательный центр «Сириус», 1,5 тыс. путевок на образовательные бизнес-интенсивы, 100 путевок в лагерь «Орленок», 10 сертификатов для учителей на поездку в Москву на специальный образовательный курс и многое другое.

Первый конкурс состоялся в 2017 году, тогда в нем приняло участие 408 тыс. участников.

Конкурс «Мой первый бизнес» входит в платформу «Россия – страна возможностей», которая была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента России Владимира Путина.