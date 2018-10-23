ОМОН спас педофила от разъяренных жителей Железногорска

«Мужчину защищали сотрудники ОМОНа, если бы был только автозак с полицейскими, люди его разорвали бы», – заявил газете ВЗГЛЯД журналист Сергей Прокопенко.

«Люди ждали его у подъезда, скандировали «Убийца!», ведь в Сети быстро распространилась информация о месте нахождения мужчины. А почему его избили... Ну, мне кажется, следователи тоже люди, у них есть дети, но они не допустили самосуда. Мужчину защищали сотрудники ОМОНа, если бы был только автозак с полицейскими, люди его разорвали бы», – заявил газете ВЗГЛЯД специальный корреспондент ИА «Секунда. Медиа», член союза журналистов Сергей Прокопенко.

По его словам, обошлось без столкновений с полицией, но, судя по видео в Сети, люди потребовали, чтобы его показали жителям Железногорска на 10-15 секунд. Кроме того, в толпе, по мнению журналиста, были провокаторы, которые пытались спровоцировать людей на агрессию.

«Сейчас идет отпевание мальчика в Светогорском Свято-Троицком соборе Железногорска, люди идут потоком, с цветами, весь город скорбит, вчера в городе проходило памятное мероприятие – приносили свечи, игрушки, портрет ребенка стоял», – сообщил журналист, подчеркнув, что в стотысячном Железногорске не часто случаются такие происшествия, поэтому для горожан убийство ребенка стало настоящим шоком.

Напомним, семилетний мальчик пропал 23 октября, на его поиски вышли тысячи людей из Курской, Орловской и Московской областей, работали специалисты из поискового отряда «Лиза Алерт». 30 октября тело мальчика нашли в селе Трояново, где у подозреваемого был заброшенный дом. Меньше чем за неделю волонтеры исследовали более 40 кв. км, это вдвое превышает территорию Железногорска.

Тело мальчика в спортивной сумке в овраг выбросил его сосед, 39-летний мужчина, который раньше не был судим и не попадал в поле зрения полицейских.

Сергей Прокопенко общался с его соседями, и те сообщили, что во время опросов следователей мужчина не вызвал подозрений, никаких обысков в его квартире не было.

«Есть версия, что соседка увидела, как он ночью выносил сумку с телом, и сообщила следствию, видимо, его дожали, следственный эксперимент проводили, но в СК комментируют очень сдержанно», – заметил собеседник.

Подозреваемый, по версии следствия, заманил мальчика в свою квартиру, надругался и нанес смертельное ранение ножом в голову.

По словам Прокопенко, подобные случаи в городе происходят весьма редко, лишь несколько лет назад местный житель поссорился с сожительницей, вывел пасынка за гаражи и задушил его.