Построено 180 километров «Северного потока – 2»

На конец октября оператор «Северного потока – 2» уложил около 180 километров трубопровода, сообщили в австрийской нефтегазовой компании OMV.

О ходе строительства газопровода говорится в отчете OMV, передает ТАСС.

В начале октября к трубоукладке газопровода «Северный поток – 2» в водах Германии приступило судно Audacia компании Allseas.

В конце сентября в Nord Stream 2 AG сообщали, что корабль Castoro 10 уложил по двум ниткам «Северного потока – 2» в водах Германии около 30-35 километров труб, в Финляндии на тот момент также было уложено чуть больше 30 километров труб.

Газпром обещал ввести «Северный поток – 2» в эксплуатацию до конца 2019 года.