Строительство «Северного потока – 2» в Германии идет полным ходом

Корабль Castoro 10 уложил по двум ниткам «Северного потока – 2» в водах Германии около 30-35 километров труб, сообщил пресс-секретарь компании Nord Stream 2 AG Йенс Мюллер.

«В июле прибыло судно Castoro 10 и, как мы говорили в пресс-релизе, начались подготовительные работы. Судно сваривало трубу за трубой, а затем большие лебедки протягивали их на берег, чтобы соединить с береговыми объектами. И эти работы уже завершены. Сейчас Castoro 10 перешло к восточному направлению. Оно проложило уже около 30 километров по двум ниткам, а по каждой нитке – около 15 километров», – рассказал Мюллер.

По его словам, в ближайшие месяцы должно прибыть второе судно и помочь завершить работы на территории Германии до конца 2018 года, так как существуют временные ограничения. Они связаны с биологическими факторами: нерестом сельди и ростом мальков, из-за чего немецкая сторона выдала ограниченное по сроках разрешение.

Мюллер отметил, что сейчас работы ведутся на мелководье – 4-10 метров. С прибытием второго судна работы перейдут на глубоководную часть, передает РИА «Новости».

Также пресс-секретарь Nord Stream 2 AG напомнил, что строительство «Северного потока – 2» идет также в Финляндии, где также уложено чуть больше 30 километров труб. Строительство газопровода в Финляндии началось 5 сентября.