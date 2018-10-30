Появилось видео с места ЧП с «Адмиралом Кузнецовым»

В Сети появилось видео с места аварии на плавучем доке ПЛ-50, где ремонтировался российский авианосец «Адмирал Кузнецов», получивший повреждения в результате падения на него крана.

Видео опубликовано на YouTube «Север Пост».

Ранее стало известно, что кран, который упал с затонувшего плавдока ПЛ-50, повредил палубу авианосца «Адмирал Кузнецов», а также корпус корабля. Пострадали четыре человека. Была озвучена предварительная оценка повреждений «Адмирала Кузнецова».

Крейсер проходил плановый доковый ремонт на 82-м заводе.