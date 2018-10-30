Минэнерго предложило установить «умные» счетчики за счет поставщиков

Установку «умных» счетчиков за электроэнергию планируется возложить на гарантирующих поставщиков и сетевые организации, сообщила статс-секретарь – замминистра энергетики Анастасия Бондаренко.

В Минэнерго планируют начать повсеместную установку интеллектуальных приборов учета электроэнергии в многоквартирных домах с 2021 года, сообщает «Российская газета» со ссылкой на Бондаренко.

Предполагается, что крупные потребители должны будут самостоятельно установить счетчики. А для малого и среднего бизнеса, иных промышленных потребителей и жилых домов, по словам Бондаренко, обязанность перенесут на гарантирующих поставщиков и сетевые организации.

При этом расходы на установку счетчиков будут включены в тариф.

После вступления закона в силу, гражданин не будет обязан заменять и поверять счетчик.

В сентябре были названы регионы России с самой дешевой и дорогой электроэнергией для населения.

В июле Минпромторг предлагал ввести утилизационный сбор для производителей газовых турбин с мощностью до 32 МВт, что, по мнению экспертов, может отразиться на стоимости электроэнергии.