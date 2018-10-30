Путин одобрил «Аэрофлоту» фиксированные цены на билеты

Президент Владимир Путин встретился с гендиректором «Аэрофлота» Виталием Савельевым, глава государства согласовал с ним перевозки по «плоским» тарифам, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Савельев достаточно детально проинформировал главу государства о том, как будут обеспечиваться перевозки по плоским тарифам, эта тема также была согласована с президентом. Рассказал о сегментах компании, то есть имеется в виду и сам «Аэрофлот», и «Победа», и «Россия». Вопросы, которые связаны со стратегическим развитием компании», – пояснил Песков, передает РИА «Новости».

«Плоские» тарифы представляют собой единые ставки с фиксированной ценой на рейсы из Москвы в Калининград, на Дальний Восток и Крым. Цены на такие билеты не зависят от даты приобретения. Программу проводит «Аэрофлот» с 2015 года.

В 2017 году Савельев также предлагал сделать часть тарифов дочерней авиакомпании «Аэрофлота» «Россия» плоскими.