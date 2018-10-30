Путин одобрил «Аэрофлоту» фиксированные цены на билеты

Взгляд
30 октября, вторник  |  Последнее обновление — 13:17  |  vz.ru
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Стоит ли Газпрому бояться новых конкурентов в Европе

Желающих подвинуть Газпром в Европе становится все большеФото: Александр Чиженок/ТАСС
Соперники Газпрома наступают, заручившись поддержкой Евросоюза. Меркель сдалась под натиском Трампа и готова строить СПГ-терминал для американцев, Брюссель рад спонсировать доставку топлива из Туркменистана, а азербайджанский газ уже стоит у ворот ЕС. Неужели дни Газпрома в ЕС сочтены?  Подробности...
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Как будет совершенствоваться избирательная система в России

Изменения в избирательной системе России происходят регулярноФото: Максим Григорьев/ТАСС
Российской избирательной системе исполнилось четверть века – именно столько времени функционирует Центризбирком. Выборы являются фундаментом всей политической системы нашей страны, но претензий к ним за эти годы прозвучало немало. Способна ли отечественная выборная система к самосовершенствованию? Подробности...
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Как российская военная разведка превратилась в объект для издевательств

ГРУ последнее время становится все больше поставщиком скандалов, нежели зарубежных секретовФото: Сергей Гунеев/РИА Новости
Вся концепция военной разведки в России требует пересмотра – особенно по части конспирации и того, что называется противодействием информационной войне. Почему ГУ (бывшее ГРУ) не опровергает очередные вбросы, касающиеся провалов в своей работе? И в чем реальные проблемы современной российской военной разведки? Подробности...
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Когда начнется война между Китаем и США

Сейчас мы наблюдаем только начало строительства гигантского авианосного флота КитаяФото: Reuters
Между Китаем и США назревает настоящая большая война – по крайней мере, именно так утверждают и некоторые бывшие генералы, и политические аналитики. Именно такое настроение, если верить социологам, царит в американских вооруженных силах. Насколько обоснованны такие прогнозы и как с этим связано строительство Китаем гигантского военно-морского флота? Подробности...
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Из трагедии в Керчи можно сделать первые выводы

Все экстренные службы сейчас оказывают помощь пострадавшимФото: Мария Крицкая/РИА Новости
Трагедия в Керчи, где погибли как минимум 18 человек, всколыхнула всю страну и породила сразу несколько версий о причинах произошедшего. И все же главной, похоже, становятся действия маньяка-одиночки: появились сведения, кто именно совершил это преступление и каким образом. Первые выводы из этой истории уже можно сделать. Подробности...
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Партия Меркель летит в ад пыльного забвения

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
На пост лидера партии рвутся трое: тетка-католичка с непроизносимой фамилией, пожилой мужик, которого сожрала Меркель за критику, и мужик помоложе, который известен заявлением «на пособие по бедности можно прекрасно жить». Подробности...

Серебряная свадьба для выборов

Павел Данилин, политолог
Когда-то Иосиф Сталин процитировал Наполеона II: «в буржуазных странах важно не как голосуют, а как посчитают». Данная максима какое-то время была руководством для действия в целом ряде российских регионов. Подробности...

До новой гражданской войны в США остался лишь шаг

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
В истории Соединенных Штатов не было недостатка в хитроумных бомбистах и просто сумасшедших, склонных к насилию. Но радикальные взгляды, перемешанные в воспаленных умах с теориями заговоров, – это гремучая смесь. Подробности...
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        Верите ли вы, что после смерти вас ждет:
        • Рай

        • Ад

        • Новое рождение

        • Ничто, я атеист

        Правительство намерено снова отложить выплаты по советским вкладам в Сбербанке. Теперь до 2022 года. Считаете ли вы такое решение справедливым?
        • Да, у государства сейчас нет на это денег

        • Нет, нужно повысить налоги, но долги отдать

        • Нет, нужно отказаться от некоторых социальных программ, но долги отдать

        Как вы оцениваете уровень насилия в обществе вокруг вас в последнее время?
        • Вырос

        • Упал

        • Остался прежним

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          Путин одобрил «Аэрофлоту» фиксированные цены на билеты

          30 октября 2018, 12:59

          Текст: Алексей Дегтярев

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          Президент Владимир Путин встретился с гендиректором «Аэрофлота» Виталием Савельевым, глава государства согласовал с ним перевозки по «плоским» тарифам, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

          «Савельев достаточно детально проинформировал главу государства о том, как будут обеспечиваться перевозки по плоским тарифам, эта тема также была согласована с президентом. Рассказал о сегментах компании, то есть имеется в виду и сам «Аэрофлот», и «Победа», и «Россия». Вопросы, которые связаны со стратегическим развитием компании», – пояснил Песков, передает РИА «Новости».

          «Плоские» тарифы представляют собой единые ставки с фиксированной ценой на рейсы из Москвы в Калининград, на Дальний Восток и Крым. Цены на такие билеты не зависят от даты приобретения. Программу проводит «Аэрофлот» с 2015 года.

          В 2017 году Савельев также предлагал сделать часть тарифов дочерней авиакомпании «Аэрофлота» «Россия» плоскими.


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