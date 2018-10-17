В ОСК назвали размер дырки в «Адмирале Кузнецове» от падения крана

В результате падения крана на авианосце «Адмирал Кузнецов» образовалась «дырка четыре на пять метров», сообщил глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

«При падении кран оставил дырку четыре на пять метров. Но при этом это конструкции, которые ремонтируются легко и быстро», – цитирует Рахманова РИА «Новости».

По его словам, объем повреждений «несущественный», никаких угроз для выполнения работ нет.

Он отметил, что ремонт займет неделю – полторы, много денег на это не потребуется.

Начальник пресс-службы Центра судоремонта «Звездочка» (исполнитель контракта на ремонт корабля) Евгений Гладышев отметил, что дырка пришлась именно на ту часть корабля, где происходит плановый ремонт палубы.

В то же время затопление плавучего дока ПД-50 может отразиться на сроках ремонта других кораблей, передает ТАСС со ссылкой на Рахманова.

«Этот док используется не только для «Адмирала Кузнецова», но и для других наших кораблей первого-второго ранга, поэтому другая ремонтная работа в этом году будет остановлена», – сказал он.

По его словам, пока неизвестно, будет ли владелец плавдока его поднимать и в какие сроки. «Не исключаем перевода «Адмирала Кузнецова» из Мурманска, но пока не будем фантазировать на эту тему», – сказал он.

Напомним, «Адмирал Кузнецов» проходил на 82-м заводе плановый доковый ремонт. В ночь на вторник произошел перебой в подаче электроэнергии, в результате чего были заполнены нештатно цистерны плавдока ПД-50 и плавдок резко ушел под воду.

Упавший с плавдока кран повредил палубу авианосца «Адмирал Кузнецов». Крейсер отбуксировали на новое место стоянки.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что в Кремле следят за ситуацией с авианосцем «Адмирал Кузнецов».