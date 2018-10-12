ФСБ задержала торговцев личными данными Петрова и Боширова

Задержан сотрудник погранслужбы, который, предположительно, продал информацию о поездках Александра Петрова и Руслана Боширова за границу, сообщил источник.

Два управления ФСБ за короткий период провели более 60 обысков в целях пресечения «утечек» из баз данных, передает «Росбалт» со ссылкой на источник.

В центре внимания оказались частные сыщики и те, кто был замечен в продаже выписок из баз данных – прежде всего, базы «Роспаспорт» и базы ФНС об имуществе.

По данным источника, в том числе был задержан сотрудник погранслужбы в Северо-Западном регионе, который, «как полагают, продал информацию о перемещении за границу Петрова, Боширова и ряда других лиц».

Пока о возбуждении уголовного дела по этому факту неизвестно.

В то же время, заметил источник, возбуждены дела в связи с утечкой информации по другим персонам. Это дела, касающиеся незаконных получения и разглашения сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну; превышения полномочий частным детективом и нарушения неприкосновенности частной жизни.

Ранее посол России в Лондоне Александр Яковенко обращал внимание, что со стороны британского правительства не было никакого официального запроса о личностях Руслана Боширова и Александра Петрова, якобы подозреваемых по делу об отравлении Скрипалей.

В сентябре стало известно, что ФСБ проводит проверку по факту утечки данных Петрова и Боширова.