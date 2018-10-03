Украина приняла только семь из 57 необходимых Евросоюзу законов

Из 57 законов, необходимых для имплементации соглашения об ассоциации с Евросоюзом, Украина приняла только семь, заявила первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко.

«Мы составили дорожную карту из 57 законов, которые для нас являются приоритетными в контексте имплементации соглашения об ассоциации», – отметила она, добавив, что принято было только семь, передает УНН.

Она добавила, что девять одобрены в первом чтении, четыре отклонены и три отозваны.

Между тем, в декабре Верховная рада Украины одобрила законопроект, который нарушал соглашение об ассоциации с ЕС.

Между тем, эксперты отмечали, что ассоциация Украины с ЕС грозит стране полной деиндустриализацией.