Зерно из госфонда решили больше не экспортировать

Реализация зерна из государственного интервенционного фонда на экспорт будет прекращена, соответствующее решение принял Минсельхоз, сообщила Национальная товарная биржа (НТБ)

«В соответствии с решением Минсельхоза России … и письмом агента (АО «Объединенная зерновая компания») … прекращена реализация на экспорт пшеницы и ячменя фуражного из запасов федерального интервенционного фонда сельскохозяйственной продукции в объеме до 500 тысяч тонн в рамках распоряжения правительства», – передает РИА «Новости» сообщение НТБ.

Национальная товарная биржа отмечает, что с 20 июня по 27 сентября на НТБ были заключены сделки на 499,1 тыс. тонн зерна, или 99,8% от планируемых к реализации 500 тыс. тонн.

В 2018 году на экспорт, согласно распоряжению правительства, из интервенционного фонда могло быть направлено не более 500 тыс. тонн зерна.

В начале сентября премьер Дмитрий Медведев заявил, что новой задачей российского сельского хозяйства является удвоение экспорта продукции до 45 млрд долларов к 2024 году.