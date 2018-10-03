Столтенберг прокомментировал заявление постпреда США об уничтожении российских ракет

Постпред США при НАТО Кей Бейли Хатчисон, говоря о готовности Вашингтона сбивать российские ракеты, имела в виду необходимость соблюдения договора об РСМД, пояснил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

«Постпред пояснила, что она имела в виду: что очень важно, чтобы Россия соблюдала договор РСМД. Все союзники в полной мере согласны, что чрезвычайно важно, чтобы Россия транспарентно придерживалась договора», – передает слова Столтенберга РИА «Новости».

По его словам, в НАТО серьезно обеспокоены в связи с тем, что Россия «не транспарентна, разрабатывая новую ракету».

«Сейчас мы призвали их ответить на наши вопросы, и до тех пор, пока нет ответов, то наиболее правдоподобное решение в том, что это нарушение договора РСМД», – уточнил он.

Столтенберг прибыл на встречу министров обороны НАТО в Брюсселе, передает ТАСС.

Отвечая на вопросы журналистов, он выразил обеспокоенность ситуацией с гражданским судоходством в Азовском море после строительства Крымского моста.

Он отметил, что находится в контакте с президентом Украины Петром Порошенко и вновь заявил о поддержке территориальной целостности Украины, и о «нелегальной аннексии Крыма».

При этом он не ответил, будет ли в Брюсселе обсуждаться ситуация в Азовском море.

Ранее в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что Кремль «предпочитает не обращать особого внимания» на высказывание постпреда США при НАТО Кей Бейли Хатчисон о готовности Вашингтона сбивать российские ракеты.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов говорил, что Украина продолжит наращивание военного присутствия в Азовском море для отражения «возможной агрессии».

Экс-командующий Черноморским флотом, адмирал Владимир Комоедов заявлял газете ВЗГЛЯД, что украинские корабли «не испортят погоду» в Азовском море.