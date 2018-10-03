На Украине объявили об «укреплении потенциала» ВС

Украина планирует принять программу укрепления бронетанкового потенциала вооруженных сил, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Александр Турчинов.

«Сейчас формируется государственный оборонный заказ, и, безусловно, мы планируем серьезную программу укрепления бронетанкового потенциала наших вооруженных сил», – цитирует УНН выступление Турчинова в Харькове.

В сентябре пользователи Сети высмеяли восторженный пост президента Украины Петра Порошенко на видео с танковых стрельб военнослужащих ВСУ.

Ранее украинские танки Т-84 «Оплот» и «Ятаган» назвали «ярмаркой тщеславия».

В декабре 2017 года заместитель командующего сухопутными войсками ВС Украины по логистике генерал-майор Юрий Толочный называл неэффективность бронетехники в числе острейших проблем украинской армии.