Эксперты: Нельзя оставлять Хакасию без руководства во время подготовки к зиме

Хакасия - регион сложный не только в связи с тем, что там затянулись избирательные процессы, но и сложный с точки зрения географии, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Мартынов по поводу решения Владимира Путина назначить врио главы Хакасии сроком на месяц Михаила Развожаева.

Политолог Алексей Мартынов назвал несколько причин, почему президент России Владимир Путин решил на период до выборов нового губернатора назначить временно исполняющим обязанности главы Хакасии Михаила Развожаева, который занимал пост замминистра по делам Северного Кавказа.

«Это центральная Сибирь, там идет подготовка к отопительному сезону. Много чего нужно доделать», – отметил Мартынов.

Он напомнил, что бывший руководитель субъекта Виктор Зимин за два дня до второго тура выборов снял свою кандидатуру (в первом туре он уступил представителю КПРФ Валентину Коновалову). «Зимин просто не выдержал накала предвыборной политической борьбы, снялся со второго тура и подал в отставку», – говорит Мартынов.

По его словам, в сложившейся ситуации нельзя допускать того, чтобы регион оставался без руководителя. «Путин сказал, что просит Развожаева на месяц выехать в Хакасию и быстро погрузиться в дела, тем более он как заместитель федерального министра имеет соответствующий опыт», – говорит Мартынов.

По мнению эксперта, выбор в пользу Развожаева был сделан еще и по той причине, что он прошел обучение по программе подготовки кадрового резерва ВШГУ РАНХиГ и обладает современными навыками управления.

В свою очередь политолог Андрей Колядин отмечает, что Развожаев не просто выпускник программы РАНХиГС, но еще и человек, хорошо проявивший себя на высших чиновничьих должностях. Для региона, который «находится в состоянии банкротства и управляется из Москвы министерством финансов», приход профессионала-экономиста пойдет на пользу, полагает Колядин.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин на встрече с Развожаевым отметил, что в регионе необходимо «довести до полного завершения подготовку к зиме, нельзя ни на один день упускать из виду проблемы социального характера». Путин подчеркнул, что в Хакасии «много вопросов, которые требуют постоянного внимания, и не просто внимания, а руководства этими непростыми, сложными процессами».

В связи с этим президент России попросил Развожаева выехать в регион, «поработать там в течение месяца», взять под контроль «ситуацию в республике, в том числе и по социально-экономическим проблемам», а также «провести чистые, открытые и в полном смысле отвечающие нашим законам выборы».

Владимир Путин пообещал, что после вернет Развожаева в Москву и найдет ему «применение в федеральных органах» в соответствии с его знаниями, опытом и амбициями.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что решение назначить Развожаева связано с «месячным вакуумом» в руководстве республики. По его словам, Развожаев «имеет достаточно глубокий опыт», он «долго работал в регионе» и «очень хорошо знает проблематику Сибири».