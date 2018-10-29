В Польше предрекли нашествие украинских гастарбайтеров на Запад

Польские СМИ сообщили, что работающие в Польше мигранты из Украины в поисках лучших условий работы могут перебраться на Запад Европы.

Согласно статистике, в третьем квартале 2018 года в Польше легально работали около 569 тыс. иностранцев, из которых 426 тыс. человек являются украинцами. Если включить в список нелегалов, то можно получить около миллиона рабочих рук, пишет УНИАН со ссылкой на Rzeczpospolita.

Граждане Украины помогли решить проблему нехватки кадров в Польше, а также в Чехии и Словакии. По официальным данным, с 2015 года Украину покинуло 7% рабочей силы. Подсчеты ООН говорят, что к 2050 году население Украины может сократиться с 44,2 млн человек до 36,4 млн.

Однако потенциал украинской миграции начинает исчерпывать себя, а Варшаве по-прежнему не хватает рабочих рук. При этом власти Польши обеспокоены оттоком украинской рабочей силы в Западную Европу.

Чехия, Словакия и Венгрия уже предлагают более выгодные условия труда. А теперь рынок труда планирует открыть и Германия, где легально мигранты смогут заработать гораздо больше.

По предварительным оценкам Work Service, Польшу могут покинуть примерно 59% граждан Украины.

«Это большая угроза для польской экономики. Через два-три месяца недостаток кадров может вырасти с 165 тыс. до 0,5 млн человек», – уверен президент фирмы Personnel Service Кшиштоф Ингльот.

Ранее Евростат сообщал, что украинские мигранты стали лидерами по числу видов на жительство в Евросоюзе.