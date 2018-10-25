Украинские мигранты оказались лидерами по числу видов на жительство в ЕС

Граждане Украины получили самое больше число первичных видов на жительство в Евросоюзе в 2017 году.

«В 2017 году граждане Украины остаются на первом месте в Евросоюзе по числу первичных видов на жительство, такие документы получили 662 тыс. человек (88% выданы в Польше). Они почти втрое превышают число беженцев из Сирии – 223 тыс. (более двух третей – в Германии), граждане Китая – 193 тыс. (более половины в Великобритании)», – сообщил Евростат, передает ТАСС.

Общее число мигрантов в страны ЕС в 2017 году на 112 тыс. человек превысило аналогичный показатель 2016 года. Всего было выдано 3 млн видов на жительство.

В Евростате отметили, что наибольшее количество видов на жительство (32%) выдается с целью трудоустройства. 26% видов на жительство дают в целях воссоединения семей, 24% – на политическое убежище, 17% – на учебные цели.

При этом в Польше чаще всего выдаются документы по трудоустройству, в Германии – на политическое убежище, в Великобритании – на образование.

Ранее в Киеве потребовали прекратить миграцию украинцев в «отсталую Россию». В апреле Центр экономической стратегии Украины обнародовал данные исследования под названием «Сколько украинцев уехало за границу и что с этим делать государству», согласно которому 4 млн граждан страны являются трудовыми мигрантами.