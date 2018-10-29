Названы сроки ввода обязательного ЕГЭ по истории

Глава Министерства просвещения Ольга Васильева рассказала о том, что ведомство планирует после 2022 года ввести в качестве обязательного ЕГЭ по истории.

«Это все обсуждается. Просто, видите, у нас английский с историей совпадает. Английский будет введен в 2022 году (ЕГЭ по иностранному языку – прим. ВЗГЛЯД), если мы еще наложим одно на другое, то страна напряжется. ЕГЭ по истории будут сдавать – это очевидно. Вопрос когда», – заявила Васильева.

По ее словам, решение принято окончательно. После того, как будет введен обязательный ЕГЭ по иностранному языку, определятся и с обязательным ЕГЭ по истории, передает РИА «Новости».

Ранее глава Рособрнадзора Сергей Кравцов сказал, что ЕГЭ по иностранному языку в качестве обязательного будет введен в 2022 году. По словам Васильевой, пилотный запуск состоится в 2020 году в 19 регионах России.