В НАСА представили новую разработку для миссии на Марс

Специалисты НАСА представили на конференции новую разработку – технологию Advanced Supersonic Parachute Inflation Research Experiment (ASPIRE), которая будет отвечать за раскрытие парашюта в миссии на Марс.

7 сентября технология уже была испытана на ракете Black Brant IX. Инженеры рассказали, что нагрузка отделилась от ракеты до его возвращения на Землю. Во время полета парашют раскрылся при достижении определенной дистанции автоматически и сумел пройти через атмосферу за четыре десятых секунды, пишет «Ридус».

«Это самое быстрое раскрытие парашюта такого размера в мире. ASPIRE поставил мировой рекорд. Парашют создан из нейлона, техноры и кевларовых волокон, что позволят ему удерживать более тяжелые нагрузки и сохраниться при падении через атмосферу», – рассказали ученые.

Более ранние тесты, по словам ученых, показали, как парашют поведет себя при раскрытии в сверхзвуковом потоке над поверхностью Марса.

В ходе миссии к Марсу доставят самый тяжелый груз за все время. Как и во время предыдущих миссий к красной планете, у него будет лишь один парашют. Он будет отвечать за доставку на поверхность планеты марсохода.

Ранее НАСА назвали предположительные точки для посадки марсохода. Также директор ведомства Джеймс Брайденстайн заявил, что на Марс будет отправлен вертолет, который совершит не менее пяти полетов.

Марсоход отправится в космос летом 2020 года, к марту 2021 года он должен прибыть к планете. Одна из основных целей исследования Марса – поиск жизни на нем.