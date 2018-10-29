В Якутии поймали уроженца Чечено-Ингушской АССР с рюкзаком золота

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НОВОСТЬ ЧАСА:Россия задумалась об «оборонительном поясе» вблизи Сочи
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Стоит ли Газпрому бояться новых конкурентов в Европе
В Стамбуле взят новый курс на сирийское урегулирование
«Самарканд» превратит армии НАТО в войско дикарей
Подействует ли на Пакистан американский ультиматум
Из трагедии в Керчи можно сделать первые выводы
Главным мотивом комсомольцев был секс
Егор Холмогоров, Публицист
Советам требовался особый способ, чтобы вырвать молодых людей из-под власти «мамкиной ложки» и направить на такие бесстыдные дела, на которые не решился бы ни один уважающий себя коммунист из великороссов. Подробности...
Обсуждение: 34 комментария
Самому здоровому «шкафу» лучше просто отойти в сторону
Екатерина Винокурова , журналист
Современный феминизм слишком напоминает поведение некоей группы, именующей себя «верующими» и считающей, что их вера требует постоянных посадок тех, кто оскорбляет их чувства. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев
Фермер из США подарил миру неизбывный символ страданий, войны и смерти
Екатерина Ракитина, к.ф.н., переводчик
Жан-Жак Руссо писал: «Первый, кто, огородив участок земли, придумал заявить: «Это мое!», был подлинным основателем гражданского общества». В его устах это не было комплиментом. Подробности...
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Умер Николай Караченцов
Народный артист России Николай Караченцов умер в одной из московских клиник за день до своего 74-летия. Караченцов снялся более чем в ста фильмах, на его счету около 20 постановок в «Ленкоме». В 2005 году он попал в ДТП, в 2017-м у него диагностировали рак легких. Скончался актер из-за отказа почекПодробности...
На Краснодарский край обрушились ливни
Из-за сильных дождей и смерчей в Краснодарском крае оказались подтоплены 18 населенных пунктов. В экстренных службах сообщают о двух погибших и трех пострадавших. На месте разрушения моста около села Цыпка в Туапсинском районе ведутся восстановительные работыПодробности...
Российские болельщики попали в аварию в римском метро
Российские болельщики, приехавшие на матч футбольной Лиги чемпионов между ЦСКА и «Ромой», пострадали в метро Рима из-за сломавшегося эскалатора. При спуске он внезапно ускорил движение, началась давка. По последним данным, травмы получили 16 россиян, нескольким из них потребовались операцииПодробности...
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