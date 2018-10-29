В Якутии поймали уроженца Чечено-Ингушской АССР с рюкзаком золота

В якутском лесу сотрудниками ФСБ задержан уроженец Чечено-Ингушской АССР (по документам), в рюкзаке которого были слитки и порошок золота на сумму 34,5 млн рублей, сообщили в пресс-службе регионального управления спецслужбы.

Мужчину обнаружили «в ходе оперативно-розыскных мероприятий» в лесу близ поселка Беркакит Нерюнгринского района. При нем был рюкзак со свертками золота в виде слитков и порошка неоднородной массы. Вес металла – более 13 килограммов, передает РИА «Новости».

«Согласно котировке Центрального банка РФ, стоимость превышает 34,5 млн рублей», – сообщили в пресс-службе.

В ведомстве не уточнили, откуда у него золото. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о незаконном хранении и обороте драгоценных металлов. По ней ему грозит до пяти лет лишения свободы.

В случае, если у него обнаружатся сообщники, наказание может быть утяжелено до семи лет заключения.

Уголовный кодекс России наказывает людей не только за незаконные сделки с золотом, но за хранение крупных партий драгоценных металлов, камней и жемчуга «в любом виде, состоянии, за исключением ювелирных и бытовых изделий и лома таких изделий».

В Якутии, которая располагает крупнейшими месторождениями золота в стране, подобные задержания происходили и ранее – так, на прошлой неделе местный житель за незаконное хранение более 28 килограммов россыпи и слитков чистого золота получил два года колонии. Он купил этот металл у неизвестного на автотрассе.

А в марте этого года в Якутии грузовой самолет Ан-12 потерял створку люка, из-за чего на взлетную полосу высыпались около 10 тонн перевозимых золота и платины. Позже выяснилось, что речь шла о золотосеребряных слитках.