Даже если 20 лет назад большое расширения ЕС и не задумывалось однозначно как антироссийское действие – теперь сами европейские политики считают его таковым. И не оставляют выбора считать иначе нам.2 комментария
Костомаров поддержал международный полумарафон «ЗаБег.РФ»
Фигурист и олимпийский чемпион 2006 года Роман Костомаров выступил в поддержку международного полумарафона «ЗаБег.РФ» (One Run).
Спортсмен, переживший тяжелое заболевание, рассказал о своей любви к бегу с детства. Спорт должен объединять страны, уверен Костомаров, сообщается в Telegram-канале «Башни Кремля».
Сам спортсмен пообещал присоединиться к атлетам, когда восстановится.
Все регионы России пробегут 21,1 км одновременно – 19 мая в 9.00 мск. В 2024 году вместе со всей Россией на старт выйдут участники One Run в Китае (Пекин), Бразилии (Бразилиа), Египте (Каир), Сербии (Белград), Белоруссии (Минск), Бахрейне (Манама), Катаре (Доха), Камеруне (Яунде), ОАЭ (Абу-Даби), Непале (Катманду), Киргизии (Бишкек), Армении (Ереван), Пакистане (Карачи), Таджикистане (Душанбе) и Узбекистане (Ташкент).