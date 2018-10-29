День бабушек и дедушек отметили в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону в воскресенье, 28 октября, в международный День бабушек и дедушек, прошел праздник, участниками которого стали более 1 тыс. человек.

Организовали мероприятие пожилые активисты из числа местных жителей. В рамках праздника бабушки и дедушки делились своими историями и проводили мастер-классы: как готовить вкусные блины, варить компот, делать уникальные вещи своими руками, говорится в пресс-релизе организаторов мероприятия.

Все приготовленные в процессе мастер-классов лакомства были тут же продегустированы гостями. В результате было съедено более 3 тыс. блинов и выпито более 250 литров компота.

Праздник в Ростове-на-Дону был посвящен Дню бабушек и дедушек, который отмечается более чем в 30 странах мира, чтобы напомнить старшему поколению о его ценности, показать, какую важную роль бабушки и дедушки играют в жизни семьи. Праздник учрежден для сохранения связи поколений, он подчеркивает значимость пожилых родственников в деле воспитания внуков.