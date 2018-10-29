Самолет США провел разведку у берегов Крыма

Самолет Boeing P-8A Poseidon американских ВМС провел разведывательный полет вдоль черноморского побережья России.

Воздушное судно с бортовым номером 168438 облетело Крым и побережье Краснодарского края. В районе Севастополя самолет приближался к берегу на 35 километров, сообщает ресурс PlaneRadar.

В последнее время активность зарубежных разведывательных самолетов и беспилотников у российских границ сильно выросла. Последний раз стратегический разведывательный самолет американских ВВС заметили вблизи побережья Краснодарского края и Крыма на прошлой неделе.