Самолет ВВС США провел разведку у границ России

Стратегический разведывательный самолет американских ВВС R-135V в понедельник, 22 октября, совершил многочасовой полет вблизи побережья Краснодарского края и Крыма, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

Американский разведчик вылетел с авиабазы Суда-бэй на греческом острове Крит и более трех часов курсировал вдоль побережья Краснодарского края, а также южного и юго-западного побережья Крыма до западной оконечности полуострова, передает «Интерфакс».

Таким образом, самолет ВВС США мог «сканировать» всю территорию Крыма и Краснодарского края.

Последний раз самолет ВВС США данного типа осуществлял полет вблизи Черноморского побережья России 11 октября.