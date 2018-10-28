Армения отреагировала на сведения о желании приобрести американское оружие

Министр обороны Армении Давид Тоноян заявил, что его стране не нужно американское оружие; ранее советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон намекнул, что Вашингтон мог бы продать вооружение Еревану.

«Мы не обсудили с помощником президента США по национальной безопасности Болтоном вопросы о покупке американского оружия. Оружейный рынок является открытым, но в настоящее время мы не нуждаемся в покупке американского оружия», – передает слова Тонояна ТАСС.

Болтон 25 октября заявил, что «американское оружие превосходит по качеству российское», а также намекнул, что Ереван мог бы его приобрести.

И.о. премьера Армении Никол Пашинян заявил, что вопрос покупки американского оружия будет рассматриваться в случае, если «последует выгодное предложение».

Сейчас Армения пользуется оружием в основном российского производства.