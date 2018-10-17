Эксперт: Комплекс «Самарканд» – это средство высшего звена

Про развернутые в Калининградской области и ряде других регионов России, а также в Белоруссии комплексы РЭБ «Самарканд» мало что известно. Военный эксперт Максим Шеповаленко рассказал газете ВЗГЛЯД, для чего эти средства могут быть предназначены.

«Скорее всего, «Самарканд» – это средство оперативно-стратегического значения. Вряд ли это то, что поставляется на тактическом уровне, условно говоря, в соединения – бригады или дивизии. Это, скорее всего, средство армейского или окружного звена», – подчеркнул эксперт Центра анализа стратегий и технологий, капитан второго ранга запаса Максим Шеповаленко, комментируя развертывание комплексов РЭБ «Самарканд» в ряде российских регионов, в том числе в Калининградской области.

«Все средства РЭБ так или иначе работают по всем радиоэлектронным средствам противника, будь то средства связи, навигации, радиолокации или чего угодно. Все что излучает – будет подавлено», – объяснил Шеповаленко, но вопрос в том, по чьим средствам оно будет работать.

«Это не средство для подавления радиостанций УКВ-диапазона, которыми оснащены, условно говоря, какие-нибудь латвийские или эстонские батальоны, или какая-нибудь американская бригада, или батальон случайно оказавшийся. Это система РЭБ для подавления средств управления и связи противника в звене объединенного командования и так далее», – предположил эксперт, отметив, что никаких более конкретных подробностей про «Самарканд» пока неизвестно.

«В общем, это серьезная игрушка, не тактическая пукалка какая-нибудь, а средство высшего звена», – считает Шеповаленко.

Напомним, в воскресенье сообщалось о развертывании 16 комплексов РЭБ «Самарканд-У», «Самарканд СУ-ПРД-К2», «Самарканд ПУ-ПРД-Д» в 13 военных частях в Архангельской, Калининградской, Московской, Мурманской, Нижегородской областях, Краснодарском и Приморском крае, Еврейской автономной области, а также в Белоруссии.