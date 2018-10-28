Появились новые данные о количестве жертв крушения вертолета владельца «Лестера»

В потерпевшем крушение вертолете вместе с владельцем британского футбольного клуба «Лестер» Вишаем Шривадданапрабху находились пять человек, сообщают СМИ.

Reuters сообщает, что в вертолете было пять человек: сам тайский миллиардер, его дочь, два пилота и один неустановленный человек, передает РИА «Новости».

Неизвестно, выжил ли кто-то из них.

Ранее сообщалось, что Шривадданапрабху погиб при крушении вертолета. Катастрофа произошла возле стадиона «Кинг Пауэр», с которого президент клуба улетел после матча «Лестера».