Россиянин в команде Макгрегора сделал внушение Нурмагомедову

Ирландец Конор Макгрегор заслуживает незамедлительного реванша с россиянином Хабибом Нурмагомедовым, заявил боец команды ирландца Артем Лобов.

«Думаю, что есть смысл в незамедлительном реванше. Благодаря Конору UFC заработала. Хабиб в том числе заработал намного больше денег, чем когда-либо. Так почему бы не дать ему реванш?» – цитирует «Спорт-Экспресс» интервью Лобова MMAJunkie.

По его словам, Конор всегда принимает бои. Он назвал его бойцом бойцов и настоящим мужчиной.

«Поэтому дайте ему этот бой», – сказал он.

Также Лобов отметил, что Хабиб – серьезный соперник, и во время боя с ним Конор допустил много ошибок, которые нужно исправить.

Ранее менеджер чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз заявлял, что россиянин согласится на реванш с ирландцем Конором Макгрегором за 100 млн долларов.

Сообщалось, что Макгрегор заинтересован в проведении боя-реванша с Нурмагомедовым.

6 октября Нурмагомедов одержал победу над Макгрегором и защитил титул чемпиона UFC.