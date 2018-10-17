Стало известно о наследстве Караченцова

Народный артист РСФСР Николай Караченцов, умерший в пятницу в Москве, не оставил денег наследникам, но у него осталась недвижимость, сообщают СМИ.

Все сбережения Караченцова ушли на лечение: актер страдал от онкологического заболевания, сообщает «Стархит».

По данным издания, супруга актера даже обращалась за помощью в благотворительный фонд.

Однако у Караченцова осталась элитная недвижимость. К примеру, в 2003 году он стал владельцем квартиры площадью в 250 квадратных метров в Шведском тупике.

Тогда четырехкомнатная квартира с большой кухней-гостиной и двумя санузлами, оценивалась примерно в 25 млн рублей. Сейчас ее стоимость может составлять около 300 млн рублей.

Кроме того, по данным издания, в квартире антикварная мебель, иконы и картины.

У Караченцова также есть загородный дом в поселке Валентиновка рядом с национальным парком «Лосиный остров» в Подмосковье. Площадь земельного участка составляет 50 соток.

Сюда Караченцов переехал после аварии. В доме и на улице установлены специальные тренажеры, на которых он занимался. Стоимость дачи может составить до 400 млн рублей.

Кроме того, отмечает издание, у семьи артиста есть недвижимость в Болгарии, два автомобиля.

Конфликты между наследниками вряд ли возможны. На имущество претендуют жена актера Людмила Поргина и сын Андрей. Семья у них очень дружная.

Народный артист России Николай Караченцов умер в пятницу за день до своего 74-летия. Его жена Людмила Поргина сообщила, что у него отказали почки.

Прощание с артистом состоится в понедельник, 29 октября, в «Ленкоме». Стало известно, что его похоронят на Троекуровском кладбище Москвы.

Президент Владимир Путин выразил соболезнования семье и знакомым Караченцова, назвав его смерть невосполнимой утратой.