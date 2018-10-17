Стало известно о наследстве Караченцова

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27 октября, суббота  |  Последнее обновление — 19:09  |  vz.ru
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Стоит ли Газпрому бояться новых конкурентов в Европе

Желающих подвинуть Газпром в Европе становится все большеФото: Александр Чиженок/ТАСС
Соперники Газпрома наступают, заручившись поддержкой Евросоюза. Меркель сдалась под натиском Трампа и готова строить СПГ-терминал для американцев, Брюссель рад спонсировать доставку топлива из Туркменистана, а азербайджанский газ уже стоит у ворот ЕС. Неужели дни Газпрома в ЕС сочтены?  Подробности...
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Россия подтвердила подготовку к войне

Бесконтрольное создание ракет средней и меньшей дальности угрожает распространением ядерных вооруженийФото: Maxim Shemetov/Reuters
В Генассамблее ООН отвергли российскую резолюцию в поддержку Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), что еще раз указывает на уход этого соглашения в прошлое. Но Москва, как дали понять в МИДе, ответит на такое развитие событий. Что могло бы стать новой альтернативой ДРСМД и почему его отсутствие грозит началом распространения по миру ядерного оружия? Подробности...
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Сексистский скандал с IKEA переплюнул историю с «Леруа Мерлен»

На фото изображена сука породы джек-рассел-терьер по кличке БусинкаФото: instagram.com/boo_jrt
В соцсетях развернулся новый скандал, сравнимый по накалу с историей «Леруа Мерлен» против российских болельщиков». IKEA опубликовала в Facebook фотографию собаки с неоднозначной подписью. Возмущение феминисток разделили далеко не все, но на пользу компании эта история явно не пошла. Что же пошло не так? Подробности...
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Сколько у Китая ракет, способных поразить американцев

Угрожающие Штатам ракеты носят красивое название – «Восточный ветер»Фото: Andy Wong/AP/ТАСС
Китай в штыки воспринял «интересное предложение» Трампа – заключить международное соглашение о ликвидации ракет средней и меньшей дальности взамен российско-американского договора о РСМД. Причина реакции Поднебесной понятна: китайцы уже разработали ракетное вооружение, не имеющее аналогов в мире. О чем идет речь и сколько всего в китайском арсенале ракет, «нарушающих» ДРСМД?  Подробности...
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Из трагедии в Керчи можно сделать первые выводы

Все экстренные службы сейчас оказывают помощь пострадавшимФото: Мария Крицкая/РИА Новости
Трагедия в Керчи, где погибли как минимум 18 человек, всколыхнула всю страну и породила сразу несколько версий о причинах произошедшего. И все же главной, похоже, становятся действия маньяка-одиночки: появились сведения, кто именно совершил это преступление и каким образом. Первые выводы из этой истории уже можно сделать. Подробности...
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Фермер из США подарил миру неизбывный символ страданий, войны и смерти

Екатерина Ракитина, к.ф.н., переводчик
Жан-Жак Руссо писал: «Первый, кто, огородив участок земли, придумал заявить: «Это мое!», был подлинным основателем гражданского общества». В его устах это не было комплиментом. Подробности...

Как совместить в стране секс и религию

Антон Крылов, журналист
Возможна ли ситуация, в которой секспросвет в школах не будет оскорблять чувства верующих, а порноактрисам не будут угрожать убийством ни в одном из регионов России? Подробности...
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Не надо путать идиотизм и патриотизм

Андрей Луговой, политик и предприниматель, депутат Госдумы РФ от партии ЛДПР
Надо выяснить, идёт ли в данном случае речь о коррупции или глупости, но опыт показывает: когда на кону миллиарды бюджетных рублей, чиновник только притворяется дураком. Подробности...
Обсуждение: 35 комментариев
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    Как извратили слова Путина о попадании в рай

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    Как чиновников увольняли за хамство и недостойное поведение

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    Как скромная девушка стала настоящим героем

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      Умер Николай Караченцов

      Народный артист России Николай Караченцов умер в одной из московских клиник за день до своего 74-летия. Караченцов снялся более чем в ста фильмах, на его счету около 20 постановок в «Ленкоме». В 2005 году он попал в ДТП, в 2017-м у него диагностировали рак легких. Скончался актер из-за отказа почек
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      На Краснодарский край обрушились ливни

      Из-за сильных дождей и смерчей в Краснодарском крае оказались подтоплены 18 населенных пунктов. В экстренных службах сообщают о двух погибших и трех пострадавших. На месте разрушения моста около села Цыпка в Туапсинском районе ведутся восстановительные работы
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      Российские болельщики попали в аварию в римском метро

      Российские болельщики, приехавшие на матч футбольной Лиги чемпионов между ЦСКА и «Ромой», пострадали в метро Рима из-за сломавшегося эскалатора. При спуске он внезапно ускорил движение, началась давка. По последним данным, травмы получили 16 россиян, нескольким из них потребовались операции
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        Верите ли вы, что после смерти вас ждет:
        • Рай

        • Ад

        • Новое рождение

        • Ничто, я атеист

        Правительство намерено снова отложить выплаты по советским вкладам в Сбербанке. Теперь до 2022 года. Считаете ли вы такое решение справедливым?
        • Да, у государства сейчас нет на это денег

        • Нет, нужно повысить налоги, но долги отдать

        • Нет, нужно отказаться от некоторых социальных программ, но долги отдать

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        • Вырос

        • Упал

        • Остался прежним

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          Что вас ждет после смерти?

          Стало известно о наследстве Караченцова

             27 октября 2018, 17:36
          Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press
          Текст: Анна Инсарова

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          Народный артист РСФСР Николай Караченцов, умерший в пятницу в Москве, не оставил денег наследникам, но у него осталась недвижимость, сообщают СМИ.

          Все сбережения Караченцова ушли на лечение: актер страдал от онкологического заболевания, сообщает «Стархит».

          По данным издания, супруга актера даже обращалась за помощью в благотворительный фонд.

          Однако у Караченцова осталась элитная недвижимость. К примеру, в 2003 году он стал владельцем квартиры площадью в 250 квадратных метров в Шведском тупике.

          Тогда четырехкомнатная квартира с большой кухней-гостиной и двумя санузлами, оценивалась примерно в 25 млн рублей. Сейчас ее стоимость может составлять около 300 млн рублей.

          Кроме того, по данным издания, в квартире антикварная мебель, иконы и картины.

          У Караченцова также есть загородный дом в поселке Валентиновка рядом с национальным парком «Лосиный остров» в Подмосковье. Площадь земельного участка составляет 50 соток.

          Сюда Караченцов переехал после аварии. В доме и на улице установлены специальные тренажеры, на которых он занимался. Стоимость дачи может составить до 400 млн рублей.

          Кроме того, отмечает издание, у семьи артиста есть недвижимость в Болгарии, два автомобиля.

          Конфликты между наследниками вряд ли возможны. На имущество претендуют жена актера Людмила Поргина и сын Андрей. Семья у них очень дружная.

          Народный артист России Николай Караченцов умер в пятницу за день до своего 74-летия. Его жена Людмила Поргина сообщила, что у него отказали почки.

          Прощание с артистом состоится в понедельник, 29 октября, в «Ленкоме».  Стало известно, что его похоронят на Троекуровском кладбище Москвы.

          Президент Владимир Путин выразил соболезнования семье и знакомым Караченцова, назвав его смерть невосполнимой утратой.


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