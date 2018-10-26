Названо новое место похорон Караченцова

Народный артист РСФСР Николай Караченцов, скончавшийся в пятницу в Москве, будет похоронен на Троекуровском кладбище столицы, сообщают источники.

«Актер будет похоронен 29 октября на Троекуровском кладбище», – сказал источник в мэрии Москвы, передает ТАСС.

Ранее дирекция театра «Ленком» сообщила, что Караченцова похоронят 29 октября на Ваганьковском кладбище.

Народный артист России Николай Караченцов умер в пятницу за день до своего 74-летия. Его жена Людмила Поргина сообщила, что у него отказали почки.