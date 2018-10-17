Стало известно, где похоронят Караченцова

Народный артист РСФСР Николай Караченцов, скончавшийся в пятницу в Москве, будет похоронен 29 октября на Ваганьковском кладбище, сообщает дирекция театра «Ленком».

«Прощание пройдет в нашем театре в понедельник, 29 октября. Оно будет длиться с 10.00 до 13.00, в 12.00 начнется гражданская панихида», – сообщили в театре, передает ТАСС.

Там отметили, что похороны пройдут в этот же день на Ваганьковском кладбище ориентировочно в 14.00.

Народный артист России Николай Караченцов умер в пятницу за день до своего 74-летия. Его жена Людмила Поргина сообщила, что у него отказали почки.