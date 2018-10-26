Спонсору демократов США отправили «опасную» посылку

Американскому миллиардеру Тому Стейеру, который спонсировал Демократическую партию США, отправили подозрительную посылку, сообщает CNN.

Источники телеканала сообщили, что посылка была перехвачена в Калифорнии, передает ТАСС. Подозрительный пакет напоминает обнаруженные ранее свертки, в которых были самодельные взрывные устройства.

В отправке подозрительных пакетов подозревают задержанного в пятницу во Флориде 56-летнего Сизара Сэйака.

Напомним, неизвестные отправили посылки с бомбами американским политикам-демократам, а также Джорджу Соросу и основателю CNN Тэду Уорнеру, и чуть позже – актеру Роберту Де Ниро. Кроме того, посылку получила консервативная радиостанция WMAL.