На Нижней Волге произошла вспышка проказы

Директор Научно-исследовательского института по изучению лепры Виктор Дуйко сообщил, что ученые сейчас лечат семь астраханцев, больных проказой.

«В нашем регионе выявлено семь новых случаев заболевания. Шесть – это заболевшие впервые, а седьмой – это рецидив у больного, который находится на диспансерном наблюдении. Это одинокий мужчина, после лечения он нарушал режим, выпивал, поэтому болезнь активизировалась», – сказал Дуйко, передает «Интерфакс».

По его словам, все заболевшие – люди пожилого возраста старше 60 лет.

«Основные очаги лепры – это Икрянинский, Володарский, Камызякский районы Астраханской области, села, там раньше были активные больные лепрой. Новые случаи удалось выявить благодаря хорошей работе дерматологической службы. Специалисты отправляли к нам больных, у которых на теле появлялись длительно незаживающие пятна», – добавил Дуйко.

Специалист отметил, что в 2018 году по всей России не фиксировались новые случаи проказы. В 2017 году врачам стало известно о двух случаях – в Ставропольском крае и Московской области.

Всего в России сейчас 250 больных проказой, подчеркнул директор института. На диспансерном учете в научном учреждении состоят 125 жителей Астраханской области, переболевших лепрой. По словам Дуйко, 60% всех больных в стране – жители Нижнего Поволжья.

Лепра (проказа) – хроническое инфекционное заболевание, вызываемое микобактериями. Протекает с преимущественным поражением кожи, периферической нервной системы, иногда передней камеры глаза, верхних дыхательных путей выше гортани, яичек, а также кистей и стоп. Лепра передается через выделения из носа и рта, во время тесных и частых контактов с людьми, не проходящими лечения.