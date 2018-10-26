Зампрокурора Башкирии пытался сбежать за границу после обвинения во взятке

Заподозренный в получении крупной взятки первый заместитель прокурора Башкортостана Олег Горбунов задержан в аэропорту Шереметьево при попытке покинуть страну, сообщили в Следственном комитете.

«Следствием во взаимодействии с сотрудниками ФСБ России пресечена попытка Горбунова покинуть территорию России через аэропорт Шереметьево», – сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

В отношении Горбунова и другого сотрудника прокуратуры – заместителя начальника управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью – Артура Шаретдинова возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ («получение взятки»).

Следствие считает, что в 2017 году Горбунов и Шаретдинов через посредника получили от первого замглавы администрации Уфы взятку в размере 10 млн рублей. Деньги предназначались за отмену постановления о возбуждении дела о нарушениях при реализации программы переселения граждан из аварийного жилья.

Горбунову в ближайшее время предъявят обвинение. Следствие намерено ходатайствовать о заключении его под стражу.

Информацию о противоправных деяниях Горбунова следователи получили во время расследования уголовного дела в отношении прокурора Советского района Уфы Рамиля Гарифуллина, сообщили в Генеральной прокуратуре.

Сейчас Гарифуллин и Горбунов уволены из органов прокуратуры.

«Проверочные мероприятия в отношении иных лиц органов прокуратуры Республики Башкортостан продолжаются. Противоправные и коррупционные действия бескомпромиссно преследуются в органах прокуратуры», – отметили в надзорном ведомстве.