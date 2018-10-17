Артисты прокомментировали смерть Караченцова

Взгляд
26 октября, пятница  |  Последнее обновление — 13:04  |  vz.ru
Разделы

Стоит ли Газпрому бояться новых конкурентов в Европе

Желающих подвинуть Газпром в Европе становится все большеФото: Александр Чиженок/ТАСС
Соперники Газпрома наступают, заручившись поддержкой Евросоюза. Меркель сдалась под натиском Трампа и готова строить СПГ-терминал для американцев, Брюссель рад спонсировать доставку топлива из Туркменистана, а азербайджанский газ уже стоит у ворот ЕС. Неужели дни Газпрома в ЕС сочтены?  Подробности...
Перейти а раздел…

Справедливо ли появление нового налога в России

Налоги – это в том числе и про справедливостьФото: Стоян Васев/ТАСС
Госдума приняла в первом чтении пакет законопроектов о введении специального налогового режима для самозанятых граждан. То есть миллионам наших сограждан, работающих на себя и не платящих налоги, предложили выйти из тени. Но шум поднялся такой, как будто людей пытаются ограбить – опять мы имеем дело с подменой понятий. Подробности...
Перейти а раздел…

Почему соотечественники из-за рубежа хотят победить в конкурсе «Лидеры России»

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
«Ломоносов, как всем известно, из Холмогор пешком до Москвы дошел», – напомнил участник конкурса управленцев «Лидеры России», представитель одной из 65 стран мира, из которых поступили заявки на состязание. Современные технологии позволяют привлекать и реализовывать таланты из гораздо более дальних, чем Холмогоры, уголков мира. Чего ожидают «заграничные наши» от нового конкурса? Подробности...
Перейти а раздел…

Зачем США пугают мир «русскими космическими лазерами»

Так представляют себе применение лазерного оружия в космосе фантасты. На самом деле все выглядит совсем иначеФото: Elite: Dangerous/Frontier Developments
Россия вывела в космос лазерное оружие – заявляют СМИ со ссылкой на официального представителя Госдепа. Неужели США действительно полагают, что современной России удалось осуществить то, о чем в свое время только мечтала администрация Рейгана? Похоже, реальный смысл подобного заявления вовсе в другом, хотя тоже связан с выведением оружия в космос. Подробности...
Перейти а раздел…

Из трагедии в Керчи можно сделать первые выводы

Все экстренные службы сейчас оказывают помощь пострадавшимФото: Мария Крицкая/РИА Новости
Трагедия в Керчи, где погибли как минимум 18 человек, всколыхнула всю страну и породила сразу несколько версий о причинах произошедшего. И все же главной, похоже, становятся действия маньяка-одиночки: появились сведения, кто именно совершил это преступление и каким образом. Первые выводы из этой истории уже можно сделать. Подробности...
Перейти а раздел…

Посмотрите на Тверь и Смоленск, пока они еще стоят

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Прекрасный русский город теперь спасают всей страной, причем с участием его мэра, который и подписывал скандальный указ. На какое-то время это может стать вполне рабочей национальной идеей. Подробности...
Обсуждение: 21 комментарий

Русская жизнь, увы, глубоко неэстетична

Владас Повилайтис, доктор философских наук, БФУ имени И. Канта
У русских сложные отношения с сексуальностью. Русский человек свою животность переживает как катастрофу – и либо целиком ее отрицает, либо столь же сполна ей отдается. Это типовой разброс между хлыстами и скопцами. Подробности...
Обсуждение: 37 комментариев

Сенцов и Сахаров очень похожи

Андрей Медведев, Политический обозреватель
Характерно, что «совесть нации» хотел уничтожить тысячи людей, а не дал ему этого сделать гнусный ватник, «кажется, Герой Советского Союза». И Андрей Сахаров переключился на разрушение СССР. Подробности...
Обсуждение: 17 комментариев
    Перейти а раздел…

    Как извратили слова Путина о попадании в рай

    Обсуждение: 13 комментариев

    Как чиновников увольняли за хамство и недостойное поведение

    Обсуждение: 4 комментария

    Как скромная девушка стала настоящим героем

    Обсуждение: 10 комментариев
      Перейти а раздел…

      Умер Николай Караченцов

      Народный артист России Николай Караченцов умер в одной из московских клиник за день до своего 74-летия. Караченцов снялся более чем в ста фильмах, на его счету около 20 постановок в «Ленкоме». В 2005 году он попал в ДТП, в 2017-м у него диагностировали рак легких. Скончался актер из-за отказа почек
      Подробности...

      На Краснодарский край обрушились ливни

      Из-за сильных дождей и смерчей в Краснодарском крае оказались подтоплены 18 населенных пунктов. В экстренных службах сообщают о двух погибших и трех пострадавших. На месте разрушения моста около села Цыпка в Туапсинском районе ведутся восстановительные работы
      Подробности...

      Российские болельщики попали в аварию в римском метро

      Российские болельщики, приехавшие на матч футбольной Лиги чемпионов между ЦСКА и «Ромой», пострадали в метро Рима из-за сломавшегося эскалатора. При спуске он внезапно ускорил движение, началась давка. По последним данным, травмы получили 16 россиян, нескольким из них потребовались операции
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Верите ли вы, что после смерти вас ждет:
        • Рай

        • Ад

        • Новое рождение

        • Ничто, я атеист

        Правительство намерено снова отложить выплаты по советским вкладам в Сбербанке. Теперь до 2022 года. Считаете ли вы такое решение справедливым?
        • Да, у государства сейчас нет на это денег

        • Нет, нужно повысить налоги, но долги отдать

        • Нет, нужно отказаться от некоторых социальных программ, но долги отдать

        Как вы оцениваете уровень насилия в обществе вокруг вас в последнее время?
        • Вырос

        • Упал

        • Остался прежним

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Стали известны последние слова Караченцова
          Названы дата и место прощания с КараченцовымИванишвили: У Саакашвили нет задницы на переворот или мое устранениеМинобороны показало запуски ракет с фрегата «Адмирал Горшков»Киев обвинили в газовом обмане украинцев
          Болтон оценил переговоры с ПутинымМамаев высказал недовольство из-за пребывания в СИЗОВ США узнали об испытании Россией противоспутниковой ракетыВыборы в Гессене могут стать роковым ударом для Меркель
          Европейский суд поддержал Россию в споре с Али ФерузомНазван крайний срок получения нового полиса ОМС в 2018 годуРоссияне поддержали идею присвоения имен великих соотечественников аэропортамФиларет придумал новое название для Украинской православной церкви Московского патриархата

          Главная тема


          Зачем США пугают мир «русскими космическими лазерами»

          «с удовольствием послушаю»


          Вице-премьер Украины попросил не говорить по-русски в Белоруссии

          «игра в кошки-мышки»


          Подводник оценил способность НАТО засечь российские подлодки с «Калибрами»

          Видео

          невеселая футурология


          Описан вероятный сценарий войны между Китаем и США

          военный космос


          Названо ключевое условие победы в военном конфликте России и США

          бывший ссср


          Зачем Киев портит отношения с Минском

          история спецназа


          Как в армии России появились «вежливые люди»

          сценарии апокалипсиса


          Сможет ли уничтожить Америку термоядерный удар по вулкану

          «расизм и супремасизм»


          Елена Кондратьева-Сальгеро: Если вы гуманист, прежде всего, перестаньте пить молоко

          «мир заставил плакать»


          Дометий Завольский: В скандале вокруг Пастернака недоброжелатели СССР достигли того, к чему стремились

          «должно быть стыдно»


          Святослав Голиков: У воюющего Донбасса острый кризис со снабжением, не хватает самого необходимого

          на ваш взгляд


          Что вас ждет после смерти?

          Артисты прокомментировали смерть Караченцова

             26 октября 2018, 11:33
          Фото: «Собака на сене»/Киностудия «Ленфильм»
          Текст: Виктория Федотова

          Версия для печати  •
          В закладки  •
          Постоянная ссылка  •
            •
          Сообщить об ошибке  •

          Актеры и музыканты отреагировали на смерть Николая Караченцова. По их словам, он был удивительным человеком и блестящим артистом.

          «Свежее, ожиданное, обжигаемое, невыразимо горячее горе... Коленька Караченцов... Людочка Караченцова, спасибо тебе, великая душою и делом жена-спасатель. Коля – артист, русский интеллигент-богатырь, добряк и добротворец, прости нас, пожалуйста, грешных коллег твоих. Вечная пресветлая благодарная память», – написал на своей странице в Facebook актер Вениамин Смехов, снявшийся с Караченцовым в фильме «Ловушка для одинокого мужчины».

          «Это очень печально, это большая утрата», – отреагировал на смерть Караченцова актер Михаил Ефремов. Его слова передает Nation news.

          Актер Борис Щербаков сообщил, что дружил с актером, и назвал его удивительным человеком:

          «Мы были довольно дружны. Ужасно жалко, что с ним вообще все это произошло. Человек он был удивительный, помимо того, что он был замечательным актером, он был еще и хорошим товарищем, другом, очень отзывчивым, трогательным, трепетным в отношениях между людьми», – цитирует Щербакова РИА «Новости».

          Председатель Союза театральных деятелей России Александр Калягин назвал Караченцова обладателем актерской магии:

          «Для меня это страшная весть и ужасная потеря не только потрясающего артиста, но близкого друга и товарища, актера, с которым я работал. Он обладал какой-то невероятной, потрясающе актерской магией, которая еще не расшифрована. И это не только голос, темперамент, талант – какие-то магические токи исходили от этого актера со сцены и с экрана», – отметил Калягин. По его словам, жизнь актера была «бесстрашием во всем».

          Поэт и композитор Елена Суржикова, чьи песни поклонники знают в исполнении Николая Караченцова, назвала его светлым человеком:

          «Он был наисветлейшим человеком, который приносил людям радость. Где бы он ни появлялся, люди просто расцветали, особенно женщины, конечно. Всегда шутки-прибаутки. Я 25 лет писала в стол: показывала многим свои песни, пела их, ездила на гастроли, но что дальше... А этот человек просто поднял меня, протянул мне руку помощи, очутившись в моей жизни», – рассказала она изданию «Ридус».

          В роли Тиля Уленшпигеля в спектакле «Тиль» по пьесе Григория Горина, 1974 год
          По словам актера, время, проведенное с Караченцовым на съемках фильма «Криминальный квартет», для него стало незабываемым.

          Советник президента по культуре Владимир Толстой назвал Караченцова лицом поколения:

          «Это ужасная новость. Он блестящий артист. Его работы в театре – такие, на надрыв, яркие. Конечно, это большая потеря для нашего искусства», – сообщает ТАСС.

          Актер Юрий Торсуев, исполнивший с братом-близнецом Владимиром Торсуевым главные роли в фильме «Приключения Электроника», вспомнил совместные съемки с Караченцовым:

          «Это был уникальный человек, потрясающий актер. Очень разноплановый. Хотя нам посчастливилось работать с ним, когда мы, можно сказать, были подростками, отношение к нам было не как к детям, а как к партнерам по площадке» – сказал он Russia Today. По мнению Торсуева, Караченцов был коммуникабельным, оптимистичным, и обладал большим чувством юмора. 

          Актер и режиссер Валентин Гафт считает Караченцова человеком невероятного обаяния: «К сожалению, не удалось его вырвать из лап этой смерти. Он был создан для того, чтобы жить: прекрасный человек, невероятного обаяния. И пусть не стало его, но он есть и будет. Я с ним работал немного, запомнился не только по съемкам, а просто мы общались. Исключительного дарования человек», – подчеркнул Гафт.

          Народный артист России Дмитрий Певцов считает, что Караченцов был гордостью театра и кино и легендой:

          «Когда говорили «Петрович», все понимали, о ком идет речь. Он был такой человек-легенда даже внутри театра со своими совершенно дикими загрузками, перелетами, концертами и кино. Человек-молния. Для меня он всегда был такой живой легендой и с детства обожаемым мной по фильмам «Старший сын», «Белые росы». Он наш, русский талант. Безмерный, со взлетами, падениями, страстями», – цитирует Пескова «Звезда».

          Художественный руководитель театра «Ленком» Марк Захаров заявил, что Караченцов останется в плеяде актеров, которая прославила театр:

          «Он, Татьяна Пельтцер, Евгений Леонов, Олег Янковский, Александр Абдулов. Николай Петрович внес неоценимый вклад в развитие нашего театра, он, кстати, первым предложил воспользоваться городским фольклором и называть театр «Ленкомом», а не пышным пафосным названием «театр имени Ленинского комсомола», – считает режиссер.

          Актер Александр Лазарев назвал кончину Николая Караченцова колоссальной потерей:

          «Это колоссальная потеря не только для нашего театра, но и для российского театра в целом, и для кинематографа. Это уникальный человек, который оставил после себя огромный след и в театре, и в кино», – отметил актер. По словам Лазарева, работы Караченцова в спектакле «Юнона и Авось» или ленте «Старший сын», могут служить учебным пособием для следующего поколения артистов. Лазарев назвал Караченцова актером невероятной способности и выносливости.

          Актер Алексей Панин назвал Караченцова человеком с уникальной энергетикой:

          «Я не могу сказать о Николае Петровиче пару слов, потому что об этом человеке нужно говорить много. Караченцов был актером, заслуги которого точно нельзя перечислить двумя словами – он был настоящей глыбой, легендой. Даже не хочу делать такие глупые сравнения. Он был прекрасным актером с поистине уникальной энергетикой», – заявил Панин.

          Народный артист России Николай Караченцов скончался в пятницу утром за день до своего 74-летия. Его жена Людмила Поргина сообщила, что актер умер из-за отказа почек.

          Ранее сообщалось, что Караченцов попал в больницу из-за двустороннего воспаления легких.

          Николай Караченцов служил в «Ленкоме», где сыграл более чем в 20 постановках разных жанров: от драмы до рок-оперы. Самой известной стала роль графа Резанова в рок-опере «Юнона» и «Авось», которую Караченцов играл с 1981 года на протяжении более 20 лет. Фильмография Караченцова насчитывает более 100 кинолент.

          В феврале 2005 года он попал в ДТП в Москве на Мичуринском проспекте и 20 дней находился в коме, после чего годами проходил реабилитацию. В 2017 году ему диагностировали рак легких.


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............