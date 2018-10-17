Артисты прокомментировали смерть Караченцова

Актеры и музыканты отреагировали на смерть Николая Караченцова. По их словам, он был удивительным человеком и блестящим артистом.

«Свежее, ожиданное, обжигаемое, невыразимо горячее горе... Коленька Караченцов... Людочка Караченцова, спасибо тебе, великая душою и делом жена-спасатель. Коля – артист, русский интеллигент-богатырь, добряк и добротворец, прости нас, пожалуйста, грешных коллег твоих. Вечная пресветлая благодарная память», – написал на своей странице в Facebook актер Вениамин Смехов, снявшийся с Караченцовым в фильме «Ловушка для одинокого мужчины».

«Это очень печально, это большая утрата», – отреагировал на смерть Караченцова актер Михаил Ефремов. Его слова передает Nation news.

Актер Борис Щербаков сообщил, что дружил с актером, и назвал его удивительным человеком:

«Мы были довольно дружны. Ужасно жалко, что с ним вообще все это произошло. Человек он был удивительный, помимо того, что он был замечательным актером, он был еще и хорошим товарищем, другом, очень отзывчивым, трогательным, трепетным в отношениях между людьми», – цитирует Щербакова РИА «Новости».

Председатель Союза театральных деятелей России Александр Калягин назвал Караченцова обладателем актерской магии:

«Для меня это страшная весть и ужасная потеря не только потрясающего артиста, но близкого друга и товарища, актера, с которым я работал. Он обладал какой-то невероятной, потрясающе актерской магией, которая еще не расшифрована. И это не только голос, темперамент, талант – какие-то магические токи исходили от этого актера со сцены и с экрана», – отметил Калягин. По его словам, жизнь актера была «бесстрашием во всем».

Поэт и композитор Елена Суржикова, чьи песни поклонники знают в исполнении Николая Караченцова, назвала его светлым человеком:

«Он был наисветлейшим человеком, который приносил людям радость. Где бы он ни появлялся, люди просто расцветали, особенно женщины, конечно. Всегда шутки-прибаутки. Я 25 лет писала в стол: показывала многим свои песни, пела их, ездила на гастроли, но что дальше... А этот человек просто поднял меня, протянул мне руку помощи, очутившись в моей жизни», – рассказала она изданию «Ридус».

По словам актера, время, проведенное с Караченцовым на съемках фильма «Криминальный квартет», для него стало незабываемым.

Советник президента по культуре Владимир Толстой назвал Караченцова лицом поколения:

«Это ужасная новость. Он блестящий артист. Его работы в театре – такие, на надрыв, яркие. Конечно, это большая потеря для нашего искусства», – сообщает ТАСС.

Актер Юрий Торсуев, исполнивший с братом-близнецом Владимиром Торсуевым главные роли в фильме «Приключения Электроника», вспомнил совместные съемки с Караченцовым:

«Это был уникальный человек, потрясающий актер. Очень разноплановый. Хотя нам посчастливилось работать с ним, когда мы, можно сказать, были подростками, отношение к нам было не как к детям, а как к партнерам по площадке» – сказал он Russia Today. По мнению Торсуева, Караченцов был коммуникабельным, оптимистичным, и обладал большим чувством юмора.

Актер и режиссер Валентин Гафт считает Караченцова человеком невероятного обаяния: «К сожалению, не удалось его вырвать из лап этой смерти. Он был создан для того, чтобы жить: прекрасный человек, невероятного обаяния. И пусть не стало его, но он есть и будет. Я с ним работал немного, запомнился не только по съемкам, а просто мы общались. Исключительного дарования человек», – подчеркнул Гафт.

Народный артист России Дмитрий Певцов считает, что Караченцов был гордостью театра и кино и легендой:

«Когда говорили «Петрович», все понимали, о ком идет речь. Он был такой человек-легенда даже внутри театра со своими совершенно дикими загрузками, перелетами, концертами и кино. Человек-молния. Для меня он всегда был такой живой легендой и с детства обожаемым мной по фильмам «Старший сын», «Белые росы». Он наш, русский талант. Безмерный, со взлетами, падениями, страстями», – цитирует Пескова «Звезда».

Художественный руководитель театра «Ленком» Марк Захаров заявил, что Караченцов останется в плеяде актеров, которая прославила театр:

«Он, Татьяна Пельтцер, Евгений Леонов, Олег Янковский, Александр Абдулов. Николай Петрович внес неоценимый вклад в развитие нашего театра, он, кстати, первым предложил воспользоваться городским фольклором и называть театр «Ленкомом», а не пышным пафосным названием «театр имени Ленинского комсомола», – считает режиссер.

Актер Александр Лазарев назвал кончину Николая Караченцова колоссальной потерей:

«Это колоссальная потеря не только для нашего театра, но и для российского театра в целом, и для кинематографа. Это уникальный человек, который оставил после себя огромный след и в театре, и в кино», – отметил актер. По словам Лазарева, работы Караченцова в спектакле «Юнона и Авось» или ленте «Старший сын», могут служить учебным пособием для следующего поколения артистов. Лазарев назвал Караченцова актером невероятной способности и выносливости.

Актер Алексей Панин назвал Караченцова человеком с уникальной энергетикой:

«Я не могу сказать о Николае Петровиче пару слов, потому что об этом человеке нужно говорить много. Караченцов был актером, заслуги которого точно нельзя перечислить двумя словами – он был настоящей глыбой, легендой. Даже не хочу делать такие глупые сравнения. Он был прекрасным актером с поистине уникальной энергетикой», – заявил Панин.

Народный артист России Николай Караченцов скончался в пятницу утром за день до своего 74-летия. Его жена Людмила Поргина сообщила, что актер умер из-за отказа почек.

Ранее сообщалось, что Караченцов попал в больницу из-за двустороннего воспаления легких.

Николай Караченцов служил в «Ленкоме», где сыграл более чем в 20 постановках разных жанров: от драмы до рок-оперы. Самой известной стала роль графа Резанова в рок-опере «Юнона» и «Авось», которую Караченцов играл с 1981 года на протяжении более 20 лет. Фильмография Караченцова насчитывает более 100 кинолент.

В феврале 2005 года он попал в ДТП в Москве на Мичуринском проспекте и 20 дней находился в коме, после чего годами проходил реабилитацию. В 2017 году ему диагностировали рак легких.