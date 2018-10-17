Пригласившая Путина на свадьбу австрийский министр призвала страны ЕС не продавать оружие Саудовской Аравии

Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль призвала страны Евросоюза (ЕС) прекратить поставки оружия Саудовской Аравии после убийства журналиста Джамаля Хашогджи, а также из-за ситуации в Йемене и кризиса вокруг Катара.

Кнайсль, председательствующая в ЕС, заявила, что убийство Хашогджи потрясает, однако это лишь вершина айсберга, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на газету Die Welt.

«Прежде всего война в Йемене и кризис вокруг Катара должны побудить ЕС к совместным действиям в отношении Саудовской Аравии», – считает министр.

Он добавила, что эмбарго на поставки оружия Эр-Рияду может стать вкладом в окончание данных конфликтов.

Напомним, в среду наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд заявлял, что Эр-Рияд проводит тщательное расследование убийства Джамаля Хашогджи, и виновные будут наказаны.

Президент Турции Тайип Эрдоган предложил Эр-Рияду судить саудовцев, которые причастны к убийству Хашогджи, в Стамбуле.

Также стало известно, что США ввели санкции против Саудовской Аравии в связи с убийством саудовского журналиста. В то же время президент Сербии Александар Вучич, сравнивая реакцию на дело Скрипалей и дело Хашогджи, отметил, что ситуации демонстрируют нелогичность мировой политики.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему Запад не спешит с введением санкций против Саудовской Аравии.