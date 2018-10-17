Евгений Ясин поддержал идею присвоить аэропорту имя Егора Гайдара

«Имя Гайдара можно присвоить аэропорту, каким-то другим местам. Гайдар – это человек, который отмечен в истории России весьма сильно», – сказал газете ВЗГЛЯД экономист Евгений Ясин. Присвоить аэропортам имена великих людей предлагается в рамках конкурса «Великие имена России».

Научный руководитель Высшей школы экономики, экс-министр экономики России (в 1994-97 годах) Евгений Ясин назвал себя «большим поклонником» Егора Гайдара.

«Я, безусловно, считаю, что отметить его память в достаточном количестве мест – это хорошая идея. Имя Гайдара можно присвоить аэропорту, каким-то другим местам. Гайдар – это человек, который отмечен в истории России весьма сильно. Это уже очевидно», – сказал Ясин.

Биография Егора Гайдара в основном связана с Москвой, поэтому логично обсуждать присвоения его имени одному из аэропортов московского авиаузла - «Внуково», «Домодедово», «Шереметьево».

Гайдар был автором первой экономической реформы в России в начале 1990-х, когда занимал различные государственные посты и временно возглавлял правительство. Добавим, что Евгений Ясин в этот же период был полпредом президента Бориса Ельцина в Верховном Совете и членом совета при предпринимательству при президенте. В 1993-м был назначен руководителем рабочей группы при премьер-министре, принимал активное участие в разработке экономических реформ.

Гайдар в 1994 году ушел в отставку после разногласий с Ельциным. На следующий год возглавляемый им избирательный блок «Демократический выбор России – Объединенные демократы» не набрал 5% голосов, необходимых для представительства в Государственной думе.

В декабре 1999 года Егор Гайдар был избран депутатом Госдумы третьего созыва по федеральному списку избирательного блока «Союз правых сил». В Госдуме вошел во фракцию СПС. 27 мая 2001 года на учредительном съезде партии «Союз правых сил» избран одним из сопредседателей политсовета. 24 января 2004 года на съезде «Союза правых сил» был отставлен с поста сопредседателя СПС (согласно решению съезда институт сопредседательства был упразднен).

Гайдар скончался в декабре 2009 года на 54-м году жизни. До последнего времени возглавлял Институт экономики переходного периода.

В начале недели завершился первый этап конкурса «Великие имена Росси», в ходе которого каждый мог предложить свой вариант имени тому или иному российскому аэропорту. По итогам этапа был сформирован список претендентов от каждого региона; всего в список кандидатов вошли 400 выдающихся россиян.

Секретарь Общественной палаты Валерий Фадеев, комментируя результаты первого этапа конкурса, отметил активную вовлеченность регионов в проект. Фадеев отметил, что «решение отказаться от фильтра политиков ХХ века оказалось правильным», так как «это расширило горизонты обсуждений и позволило избежать ущемления прав отдельных групп населения».

В ходе второго этапа конкурса, который продлится до 28 октября, к выдвижению имен подключаются непосредственно жители регионов проекта. Они могут добавить свой вариант для выбранного аэропорта на сайте великиеимена.рф.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала, какими именами лучше всего наградить аэропорты России.