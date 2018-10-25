Киев заявил об отправке Россией военных кораблей в Азовское море по рекам

Первый замглавы Госпогранслужбы Украины Василий Серватюк заявил, что Россия в среду «завела» в акваторию Азовского моря два военных корабля.

«Вчера два сторожевых корабля – «Сыктывкар» и «Кизляр» по внутренним водам России были доставлены в порт Азов, сейчас они находятся в акватории Азовского моря», – сказал он, передает «Укринформ».

По его утверждению, в Азовское море направляется еще один российский военный корабль.

«Сегодня началось буксирование еще одного корабля – «Стерегущий». Он прошел, по нашей информации, Ярославль. Ожидаем его прибытие тоже в Азов», – отметил Серватюк.

Он также добавил, что у России в Азовском море уже есть группировка из более 120 кораблей и катеров, и поэтому для Украины «ситуация достаточно серьезная, достаточно угрожающая».

Ранее командующий украинскими ВМС Игорь Воронченко пригрозил применением силы со стороны Киева в случае «обострений» в Азовском и Черном морях.

В августе глава Росрыболовства Илья Шестаков заявлял, что Украина не соблюдает договор с Россией о совместном использовании Азовского моря для рыбной ловли.