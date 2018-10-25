Проехавший на танке по каскадеру пытался сбежать

Механик, перепутавший рычаги и задавивший каскадера на съемках фильма «Ильинский рубеж», попытался сбежать со съемочной площадки из-за стресса.

Президент Гильдии каскадеров России Александр Иншаков заявил, что механик испытал огромный стресс и убежал после случившего:

«Когда все это произошло, он убежал. Он был в состоянии шока, его ловили долго, поймали. Это случай из ряда вон выходящий для всех. И человек, который сидел, как говорится, за рулем, конечно, испытал состояние шока», – цитирует его «Ридус».

Иншаков подчеркнул, что это вопрос «не законченный» и следствие выясняет детали произошедшего. Он напомнил, что работа каскадера сопряжена с рисками, и призвал коллег быть внимательнее друг к другу.

Напомним, на съемках фильма «Ильинские рубежи» погиб 31-летний каскадер Олег Шилкин. Инцидент произошел 22 октября в Медынском районе Калужской области. Танк должен был остановиться в трех метрах от каскадера, но поехал дальше, а Шилкин не успел среагировать.

Он был похоронен на Николо-Архангельском кладбище в Подмосковье.