Каскадер погиб под танком на съемках российского фильма

На съемочной площадке фильма «Ильинский рубеж» погиб каскадер, попавший под танк.

Инцидент произошел в Медынском районе Калужской области, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Травмирован человек со смертельным исходом, инцидент, по предварительным данным, произошел в понедельник около 9.30 утра», – заявили в ведомстве, уточнив, что погибший был каскадером, не сообщив других подробностей.

Генеральным продюсером фильма о Великой Отечественной войне «Ильинский рубеж» выступил Игорь Угольников. Съемки кинокартины проходят в Подмосковье и Калужской области.

В основе сюжета лежат события, происходившие в октябре 1941 года около калужского города Юхнова в 190 км от Москвы: подольские курсанты ценой своих жизней на 12 дней отрезали путь к Москве 43-й армии фашистских захватчиков.

Напомним, ранее актер погиб на съемках сериала «СМЕРШ».