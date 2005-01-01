Актер погиб на съемках сериала «СМЕРШ»

Во время съемок сцены массовой драки для телесериала «СМЕРШ», который проходили в Ярославской области, погиб актер.

Следственный комитет возбудил дело по факту гибели актера, имя которого не называется, говорится в сообщении ведомства в «Там-Там».

СК уточняет, что погибшему в городе Тутаеве Ярославской области мужчине было 50 лет. Смертельная травма – удар в висок – скорее всего, была получена 14 сентября во время репетиции сцены массовой драки. Он скончался в больнице.

«Следователи осмотрели место происшествия. В качестве свидетелей допрашиваются члены съемочной группы, в том числе актер Алексей Макаров», – сообщили в СК.

Для определения причины смерти пострадавшего назначена судмедэкспертиза.

Отметим, что трагические случаи на съемках – не редкость для мирового кино. Так, 30 августа стало известно, что на съемках продолжения фантастического фильма «Бегущий по лезвию 2» в столице Венгрии погиб рабочий.