Политологи оценили работу Фургала на посту губернатора Хабаровского края

Не думаю, что выбранный губернатор будет более эффективен, чем предыдущий, – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Максим Григорьев, комментируя ситуацию с транспортным сбоем в Хабаровском крае. А его коллега Павел Данилин назвал «прискорбным» тот факт, что «политические игры некоторых партий» ставят заложниками целые субъекты РФ.

«Прискорбно, когда не очень опытные политики приходят к власти на фоне недостаточной популярности основного кандидата, на которого делали ставку на федеральном уровне», – заявил газете ВЗГЛЯД директор Центра политического анализа Павел Данилин.

«Это, конечно, печально и требует серьезных размышлений и серьезной работы. Но факт в том, что жители целого субъекта федерации, в данном случае Хабаровского края, стали заложниками своего выбора, неправильно сделанного выбора, в результате неправильно понимаемой политической конкуренции, – сказал Данилин.

«У Сергея Фургала нет таких связей, какие были у Вячеслава Шпорта, и, безусловно, ему придется тяжело, нарабатывая управленческий потенциал. Небыстро зафункционирует в должной мере управленческое хозяйство в регионе, к сожалению», – добавил эксперт.

Нового губернатора, по словам эксперта, жители выбрали из-за того, что устали от предыдущего. «Он был неплохим, но не соответствовал тем ожиданиям, которые были у населения. Это очень печально, но это факт», – признал он.

«Поскольку уже выборы прошли, мы имеем право комментировать то, что произошло», – подчеркнул в комментарии газете ВЗГЛЯД член ОП, директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев. «При всех минусах предыдущего губернатора Хабаровского края, это был управленец высокого уровня, который руководил заводом, который получил техническое образование и знал, как помогать региону и как вести проекты в регионе. Такого опыта у нынешнего губернатора нет. И то, что происходит сейчас, возможно, как раз показывает недостаток этого опыта»,– отметил он Григорьев.

Напомним, как сообщает «Федерал Пресс» почти месяц назад по мосту в Комсомольске-на-Амуре запретили движение трамваев ради безопасности пассажиров. В отделе транспорта муниципалитета сообщили, что на ремонт моста потребуется порядка 2,5 млн рублей. Однако, по словам представителей мэрии, в связи с победой на выборах губернатора кандидата от ЛДПР Сергея Фургала, рассчитывать на финансовую помощь от края не приходится.

Месяц назад в Хабаровске состоялась церемония инаугурации избранного губернатором региона Сергея Фургала. Напомним, кандидат от ЛДПР Сергей Фургал по результатам второго тура выборов губернатора в Хабаровском крае набрал 69,57% голосов избирателей, его соперник Вячеслав Шпорт – 27,97 %.