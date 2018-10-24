На Запорожской АЭС отключился четвертый энергоблок

Четвертый энергоблок Запорожской АЭС отключился в результате срабатывания защиты от превышения оборотов, сообщает Государственная инспекция ядерного регулирования Украины.

Во вторник энергоблок работал на номинальной мощности, сообщили в госинспекции.

«В 08.26 во время выполнения регламентных комплексных испытаний второго канала системы безопасности (обесточивание собственных нужд от ключа управления резервного щита управления) произошло отключение дизель-генератора (ДГ-2) вследствие действия защиты от превышения оборотов», – говорится в сообщении.

После устранения проблемы и завершения комплексных испытаний второй канал системы безопасности был введен в «дежурство».

Создана комиссия по расследованию причин произошедшего.

«Нарушение пределов и условий безопасной эксплуатации энергоблока № 4 Запорожской АЭС не было. Радиационная обстановка на площадке Запорожской АЭС и за ее пределами остается без изменений», – отметили в госинспекции.

В апреле по техническим причинам был отключен шестой энергоблок Запорожской атомной электростанции.

В конце марта государственная инспекция ядерного регулирования Украины сообщила, что в стране резко увеличилось число нарушений в работе атомных электростанций. За прошлый год произошло 17 нарушений в работе АЭС Украины, что стало самым большим показателем за последние семь лет.